Samtiden – tar pulsen på tiden og kulturen

NOTERT OM BØKER
Fortsatt ikke avklart hvor store rabatter bokhandelkjedene kan kreve av forlagene
Gode anmeldelser for Knausgård-opera etter verdenspremieren
Lydbokpris på Grammy
Legger ned Skriveloftet
Isalill Kolpus med bokdebut – nølte før hun dykket ned i familiehistorien
Erlend Loe skal lese hele «Kukene/Kukane» fra scenen
Nesbø innstilt som ny leder av Forfatterforeningen
NTNU legger campusbokhandel ut på anbud
Mindre penger til bokinnkjøp i bibliotekene
Bokforlag kontaktes av tannleger: – Ikke vurdert å bytte navn
TEMA: HÅP
Hvor finnes håpet i litteraturen?
Håpet er ute. På vondt og mest godt. Om de andre.
På jakt etter håpet i fortiden
Selv har jeg en doktorgrad i håp, men jeg strevde med mitt eget
Håp utenfor jorden? Refleksjoner om verdensrommet som en håpets arena
Kritisk håp og handling – et teologisk perspektiv
Når håpløsheten brer seg
Samtiden med håp som tema
NYHETSBILDET
Hemmelige møter mellom Trump-administrasjonen og høyreekstreme separatister i Canada
Kontrakt om kjøp av sørkoreanske raketter signert
Hvordan forebygge stress på arbeidsplassen
Nav: Nedgang i arbeidsledigheten i januar
USA knytter sikkerhetsgarantier til avtale der Ukraina må gi bort land
Stortinget skal rehabiliteres for opptil 1,2 milliarder
Åpner for gassrør fra Barentshavet til Europa
Trump antyder at han kan trekke Ice ut av Minneapolis
Norge med på gigantisk havvindavtale – sikkerhetssamarbeid også på agendaen
Stenseng vil ta fra flyktninger sosialhjelp
Oslo kommune brøt barnevernsloven i Kampen-drapet – iverksetter tiltak
Kunnskapsministeren varsler grep mot økende KI-bruk i skolen
UTSYN
KOMMENTAR
Enten krig eller gjennomslag for Trump
KOMMENTAR
Russisk trussel mot Vesten etter Ukraina-krigen
Minst 1,2 millioner uten strøm etter russiske angrep i natt
SAMFUNN
Macron fordømmer USAs forsøk på å få Europa til å underkaste seg
KOMMENTAR
Trumps appetitt på konflikter
Ukraina
Trump mener Zelenskyj hindrer fred
KOMMENTAR
Nato framfor Grønland
NOTERT
– Vi vil ikke være amerikanere, sier Grønlands partier i en felles erklæring
KOMMENTAR
Europa i skvis og villrede
NOTERT
Finske barn fersker falske nyheter allerede i barnehagen
NOTERT OM KULTUR
Kulturministeren vil ta i bruk tomme lokaler
Chris Holsten: – Jeg trengte å ha det gøy med musikken
