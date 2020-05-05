Samtiden – tar pulsen på tiden og kulturen

SKÅRDERUD PÅ TIRSDAG
Psykedelisk renessanse – behandling og sjelesorg
Psykedelika lyder litt hippie, gjør det ikke, mystisk og svermerisk? Ikke like mye lenger. Nå er stoffene her, igjen, som håpefull medisinsk behandling for psykiske lidelser. De er smått på vei tilbake etter tiår med kriminalisering.
NOTERT OM BØKER
-
Bibliotekforeningen vurderer forholdet til kronprinsessa
-
Fortsatt ikke avklart hvor store rabatter bokhandelkjedene kan kreve av forlagene
-
Gode anmeldelser for Knausgård-opera etter verdenspremieren
-
Lydbokpris på Grammy
-
Legger ned Skriveloftet
-
Isalill Kolpus med bokdebut – nølte før hun dykket ned i familiehistorien
-
Erlend Loe skal lese hele «Kukene/Kukane» fra scenen
-
Nesbø innstilt som ny leder av Forfatterforeningen
-
NTNU legger campusbokhandel ut på anbud
-
Mindre penger til bokinnkjøp i bibliotekene
TEMA: HÅP
-
Hvor finnes håpet i litteraturen?
-
Håpet er ute. På vondt og mest godt. Om de andre.
-
På jakt etter håpet i fortiden
-
Selv har jeg en doktorgrad i håp, men jeg strevde med mitt eget
-
Håp utenfor jorden? Refleksjoner om verdensrommet som en håpets arena
-
Kritisk håp og handling – et teologisk perspektiv
-
Når håpløsheten brer seg
-
Samtiden med håp som tema
NYHETSBILDET
-
Aktor: Høiby skal behandles som en vanlig mann
-
Stortinget stemmer over om Norge skal kvitte seg med monarkiet
-
Nekter for at han kjente til Epsteins kriminelle bakgrunn
-
Hemmelige møter mellom Trump-administrasjonen og høyreekstreme separatister i Canada
-
Kontrakt om kjøp av sørkoreanske raketter signert
-
Hvordan forebygge stress på arbeidsplassen
-
Nav: Nedgang i arbeidsledigheten i januar
-
USA knytter sikkerhetsgarantier til avtale der Ukraina må gi bort land
-
Stortinget skal rehabiliteres for opptil 1,2 milliarder
-
Åpner for gassrør fra Barentshavet til Europa
-
Trump antyder at han kan trekke Ice ut av Minneapolis
-
Norge med på gigantisk havvindavtale – sikkerhetssamarbeid også på agendaen
UTSYN
-
KOMMENTAR
Enten krig eller gjennomslag for Trump
-
KOMMENTAR
Russisk trussel mot Vesten etter Ukraina-krigen
-
Minst 1,2 millioner uten strøm etter russiske angrep i natt
-
SAMFUNN
Macron fordømmer USAs forsøk på å få Europa til å underkaste seg
-
KOMMENTAR
Trumps appetitt på konflikter
-
Ukraina
Trump mener Zelenskyj hindrer fred
-
KOMMENTAR
Nato framfor Grønland
-
NOTERT
– Vi vil ikke være amerikanere, sier Grønlands partier i en felles erklæring
-
KOMMENTAR
Europa i skvis og villrede
-
NOTERT
Finske barn fersker falske nyheter allerede i barnehagen
NOTERT OM KULTUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Verdier uten konsekvenser
-
