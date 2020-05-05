Samtiden – tar pulsen på tiden og kulturen

SKÅRDERUD PÅ TIRSDAG

Psykedelisk renessanse – behandling og sjelesorg

Psykedelika lyder litt hippie, gjør det ikke, mystisk og svermerisk? Ikke like mye lenger. Nå er stoffene her, igjen, som håpefull medisinsk behandling for psykiske lidelser. De er smått på vei tilbake etter tiår med kriminalisering.